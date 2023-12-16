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19:10, 16 декабря 2023Мир

В Газе обстрелу подверглась церковь латинского обряда

Церковь латинского обряда в секторе Газа подверглась обстрелу

Фото: Unsplash

В секторе Газа церковь латинского обряда подверглась обстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщил портал Vatican News.

Предварительно, две женщины получили несовместимые с жизнью травмы — ими оказались престарелая мать и ее дочь. В церковь, которая подверглась обстрелу, неоднократно звонил Папа Римский Франциск.

Церковь латинского обряда — единственная католическая церковь сектора, которая принимает несколько сотен беженцев. Сейчас она окружена израильскими военными, которые заявляют о том, что на территории церкви находятся пусковые ракетные установки.

Ранее две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа. В результате здания были повреждены, укрывавшиеся там люди получили ранения.

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      Анастасия Шейкина
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