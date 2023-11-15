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23:40, 15 ноября 2023Мир

Израиль обстрелял две школы ООН в секторе Газа

БАПОР: ЦАХАЛ нанес удары по двум школам ООН в секторе Газа, есть пострадавшие

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа. Об этом сообщили в управлении Всемирной организации.

Утверждается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла прямые удары. В результате здания были повреждены, укрывавшиеся там люди получили ранения.

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщила о складе там оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы также произошли боестолкновения с вооруженными людьми.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной БАПОР в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.

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      Марина Совина
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