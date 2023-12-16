В Германии заявили об обсуждении ЕС сокращения помощи Киеву от США

Глава Минобороны ФРГ Писториус: ЕС обсуждает сокращение помощи Киеву от США

Страны Европы понимают, что они, возможно, будут вынуждены компенсировать поставки вооружений Украине, если помощь со стороны США сократится. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус газете Welt am Sonntag.

«Конечно, мы говорим об этом. Мы ясно осознаем, что нам, по всей видимости, рано или поздно придется компенсировать что-то, что, возможно, больше не поступит из Вашингтона», — сказал он.

По его словам, в теории могут появиться области, где европейские государства смогут компенсировать поставки без каких-либо трудностей.

Ранее Писториус сообщил, что Германия столкнулась с неспособностью оборонной промышленности обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно. По его словам, сложно предсказать ход конфликта России и Украины.

