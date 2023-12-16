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21:44, 16 декабря 2023Россия

В ресторане советской кухни в Москве произошел пожар

В ресторане советской кухни Slava в Москве произошел пожар на площади 10 кв. м
СюжетПожар в Москве

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, сначала посетители заведения услышали громкий звук, а затем из кухни повалил черный дым и начался пожар. Людей экстренно эвакуировали из помещения.

Возгорание ликвидировано. Горела мебель на площади 10 квадратных метров. Из заведения самостоятельно эвакуировались около 150 человек. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в производственном цеху в поселке Бобровский Свердловской области вспыхнул мощный пожар, возгорание попало на видео. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. О пострадавших не сообщалось.

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      Марина Совина
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