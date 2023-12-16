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05:19, 16 декабря 2023Мир

В США указали на крах Украины из-за отказа от предложения России

Экс-разведчик Риттер: Украину ждет полный коллапс из-за отказа от переговоров

Украина терпит крах на поле боя, теряя при это поддержку союзников, в результате отказа властей страны от соглашения, предложенного Россией в начале специальной военной операции. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Garland Nixon.

Он напомнил, что украинская армия перешла к обороне, остановив наступление. «Они сейчас выстраивают позади оборонительные линии, укрепляют оборонительные позиции. И я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим попытку украинцев отойти за эту новую оборонительную линию, чтобы консолидировать усилия по замораживанию конфликта», — отметил Риттер.

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      Марина Совина
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