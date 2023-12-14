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17:18, 14 декабря 2023Мир

В США заявили о несбыточности надежд Зеленского получить новое оружие

Отставной офицер США Риттер: надежды Зеленского получить новое оружие несбыточны
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Надежды президента Украины Владимира Зеленского получить новое американское оружие несбыточны. С таким заявлением в интервью каналу New Rules на платформе Rumble выступил отставной офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам военного, Киев никогда не получит истребителей F/A-18 Hornet, вертолетов Apache и противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

«Это знак абсолютной паники на Украине. Зеленский приближается к неадекватному состоянию», — сказал он, добавив, что список желаемого украинской стороной оружия «далек от реальности».

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Риттер также отметил, что Российская армия сразу же уничтожит или захватит все оружие, которое западные союзники намереваются поставить Украине. «Это выброшенные на ветер деньги и техника. К тому же это создаст плохой прецедент. Мы не хотим видеть, как российские истребители или ПВО сбивают F/A-18. Именно это и случится», — заключил бывший морпех.

Ранее Риттер заявил, что Россия продиктует Украине условия мирного завершения конфликта и определит ее границы. По его словам, Москва одержала стратегическую победу и никогда не позволит Киеву стать членом НАТО, поэтому о каких-либо переговорах по этому вопросу не может идти речи.

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      Виктория Кондратьева
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