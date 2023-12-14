Отставной офицер США Риттер: надежды Зеленского получить новое оружие несбыточны

Надежды президента Украины Владимира Зеленского получить новое американское оружие несбыточны. С таким заявлением в интервью каналу New Rules на платформе Rumble выступил отставной офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам военного, Киев никогда не получит истребителей F/A-18 Hornet, вертолетов Apache и противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

«Это знак абсолютной паники на Украине. Зеленский приближается к неадекватному состоянию», — сказал он, добавив, что список желаемого украинской стороной оружия «далек от реальности».

Риттер также отметил, что Российская армия сразу же уничтожит или захватит все оружие, которое западные союзники намереваются поставить Украине. «Это выброшенные на ветер деньги и техника. К тому же это создаст плохой прецедент. Мы не хотим видеть, как российские истребители или ПВО сбивают F/A-18. Именно это и случится», — заключил бывший морпех.

Ранее Риттер заявил, что Россия продиктует Украине условия мирного завершения конфликта и определит ее границы. По его словам, Москва одержала стратегическую победу и никогда не позволит Киеву стать членом НАТО, поэтому о каких-либо переговорах по этому вопросу не может идти речи.