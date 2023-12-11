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15:53, 11 декабря 2023Мир

В США выразили уверенность в завершении конфликта на Украине на условиях России

Экс-разведчик Риттер: РФ продиктует Украине условия мира и определит ее границы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия продиктует Украине условия мирного завершения конфликта и определит ее границы. Уверенность в таком сценарии решения конфликта выразил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Военные действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Украины. Мы точно уверены, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей будет под контролем России, как и прописано в ее Конституции», — сказал экс-разведчик.

По его словам, Москва одержала стратегическую победу и никогда не позволит Киеву стать членом НАТО, поэтому ни о каких-либо переговорах по этому вопросу даже не может идти речи.

Ранее Риттер предупредил, что Украине грозит потеря контроля над несколькими городами в случае отказа президента страны Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией. Он полагает, что украинской стороне следует немедленно остановить конфликт, поскольку в противном случае она может потерять Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

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      Семен Александров
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