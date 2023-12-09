Экс-разведчик Риттер: Киев рискует потерять Одессу, Николаев и Харьков

Украине грозит потеря контроля над несколькими городами в случае отказа президента страны Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, считает бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он предупредил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он полагает, что украинской стороне следует немедленно остановить конфликт, поскольку в противном случае она может потерять Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск. По мнению экс-военного, положение Киева не позволяет ему диктовать условия и говорить о возвращении утраченных территорий. Он отметил, что Россия де-факто одержала победу в конфликте, поэтому он завершится на ее условиях.

Ранее Риттер заявил о стратегическом поражении Украины. Он предрек наступление российских войск, добавив, что у Украины почти не осталось резервов, чтобы отражать удары противника.