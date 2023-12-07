В США признали стратегическое поражение Украины

Отставной офицер США Риттер: Россия нанесла Украине стратегическое поражение

Россия перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong выступил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

«Контрнаступление ВСУ закончилось, и это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада. Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будет медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление», — сказал отставной военный.

По мнению Риттера, у Украины почти не осталось резервов, чтобы отражать удары российской армии.

Ранее Риттер заявил, что Вашингтон все больше теряет интерес к ситуации на Украине и попытается избавиться от нее в ближайшем будущем.