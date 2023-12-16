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15:01, 16 декабря 2023Мир

Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на вступление в Шенген

Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на членство в Шенгене
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Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу Pannon RTV.

«Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне», — сказал министр.

По его словам, решение о присоединении Болгарии к Шенгену могут принять в ближайшее время. Сийярто отметил, что болгарская сторона задумалась об отмене закона, который подразумевает повышение тарифа на газ. Он добавил, что если власти страны отменят закон, то и Будапешт не станет накладывать вето. По мнению главы МИД, действия Болгарии скандальны и враждебны, они ставят под угрозу транзит природного газа в Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

В октябре Болгария усложнила транзит российского трубопроводного газа через свою территорию в страны Евросоюза. Документ правительства подразумевает введение платы в размере 20 болгарских левов (примерно 11,09 доллара с учетом актуального курса валют) за каждый мегаватт-час (около 100 кубометров) газа российского происхождения.

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      Кристина Есикова
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