Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:47, 17 декабря 2023Культура

Актер из «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

Актер Копейкин: даже Крыжовников не знает о втором сезоне «Слова пацана»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший роль Валеры Турбо в «Слове пацана», рассказал StarHit, что ничего не знает о продолжении сериала.

«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер ничего не знает об этом», — подчеркнул актер.

Кроме того, Копейкин ответил на хейт в адрес своего персонажа, который некрасиво поступил по отношению к другим героям сериала. Актер уточнил, что Турбо никак не менялся на протяжении сериала.

Артист выразил надежду, что в будущем поклонники перестанут ассоциировать его с этой ролью.

Ранее российский актер Сергей Гармаш оценил «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, сериал адресован ко взрослому поколению.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выяснились подробности об оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке бойце

      В Москве задержали рэпера после фразы на баттле об избиении беременной русской

      Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине

      Идею запрета судимым за педофилию подходить к школам предложили доработать

      Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов ВСУ над российскими областями

      Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

      Актер из «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

      Спутники Kuiper успешно связали оптической связью

      Российские военные ударили по ВСУ на донецком направлении

      Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости