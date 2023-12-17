Актер из «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

Актер Копейкин: даже Крыжовников не знает о втором сезоне «Слова пацана»

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший роль Валеры Турбо в «Слове пацана», рассказал StarHit, что ничего не знает о продолжении сериала.

«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер ничего не знает об этом», — подчеркнул актер.

Кроме того, Копейкин ответил на хейт в адрес своего персонажа, который некрасиво поступил по отношению к другим героям сериала. Актер уточнил, что Турбо никак не менялся на протяжении сериала.

Артист выразил надежду, что в будущем поклонники перестанут ассоциировать его с этой ролью.

Ранее российский актер Сергей Гармаш оценил «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, сериал адресован ко взрослому поколению.