Полковник Макгрегор: без помощи США Украина не выстоит против России даже месяц

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) назвал сроки поражения Украины без помощи со стороны США. По его мнению, в этом случае Киев не сможет выстоять даже месяц.

«Без помощи США Украина сможет продержаться около 30 дней, и это оптимистичный прогноз», — заявил он.

По его словам, на Украине может произойти ситуация, схожая с ситуацией в Афганистане после вывода американских войск. Макгрегор выступил с призывом к Киеву как можно скорее вернуться за стол переговоров с Москвой.

Ранее американский сенатор Джо Манчин рассказал, что Белый дом в скором времени сможет заключить сделку с республиканскими сенаторами, в рамках которой власти страны будут вынуждены ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на территории государства, в обмен на новую военную помощь Киеву.