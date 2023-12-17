Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 17 декабря 2023Мир

В США назвали сроки поражения Украины без помощи США

Полковник Макгрегор: без помощи США Украина не выстоит против России даже месяц

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) назвал сроки поражения Украины без помощи со стороны США. По его мнению, в этом случае Киев не сможет выстоять даже месяц.

«Без помощи США Украина сможет продержаться около 30 дней, и это оптимистичный прогноз», — заявил он.

По его словам, на Украине может произойти ситуация, схожая с ситуацией в Афганистане после вывода американских войск. Макгрегор выступил с призывом к Киеву как можно скорее вернуться за стол переговоров с Москвой.

Ранее американский сенатор Джо Манчин рассказал, что Белый дом в скором времени сможет заключить сделку с республиканскими сенаторами, в рамках которой власти страны будут вынуждены ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на территории государства, в обмен на новую военную помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Если поддержка не придет в первые дни января» На Украине готовятся перейти к плану «Б» при отсутствии западной помощи

      В МОК вновь прокомментировали допуск россиян на Олимпийские игры-2024

      Стало известно об атаке Израиля на Дамаск

      В США заявили о вынуждении России начать спецоперацию на Украине

      Суд на Украине арестовал взорвавшего гранаты депутата

      В США назвали сроки поражения Украины без помощи США

      В Словакии заявили о провале стратегии Запада по ослаблению России

      В кабинете Залужного обнаружили прослушку

      В Словакии усомнились в достижении целей Украины

      Израиль и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости