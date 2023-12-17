США ограничат число находящихся в стране украинских беженцев

Сенатор Манчин: США ограничат число беженцев в стране в обмен на помощь Украине

Американский сенатор Джо Манчин рассказал, что Белый дом в скором времени сможет заключить сделку с республиканскими сенаторами, в рамках которой власти страны будут вынуждены ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на территории государства, в обмен на новую военную помощь Киеву, сообщает телеканал CNN.

По его словам, в настоящее время обсуждается количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, в числе которых беженцы из Украины и Афганистана. Манчин добавил, что помимо этого стоит ожидать ужесточения требований к людям, которые Соединенные Штаты предоставить им убежище, а также процедуры депортации мигрантов.

Ранее на Украине заявили, что в случае отсутствия западного финансирования в начале 2024 года власти страны будут вынуждены обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.