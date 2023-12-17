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16:03, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали условие перехода к плану «Б»

На Украине заявили о переходе к плану «Б» в случае отсутствия помощи Запада
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине заявили, что в случае отсутствия западного финансирования в начале 2024 года власти страны будут вынуждены обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов. Условия перехода к плану «Б» назвал советник главы государства Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, его слова приводит ТАСС.

Устенко признал, что такой вариант развития событий спровоцирует «дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов». Однако, по его словам, это позволит исправить ситуацию в январе.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны Европы понимают, что они, возможно, будут вынуждены компенсировать поставки вооружений Украине, если помощь со стороны США сократится. По его словам, в теории могут появиться области, где европейские государства смогут компенсировать поставки без каких-либо трудностей.

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      Алина Черненко
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