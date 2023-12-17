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14:00, 17 декабря 2023Россия

Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Удмуртии возросло

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до 14

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до 14. Трое человек госпитализированы. Об этом сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram.

«По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратилось 14 человек», — написала Пинчук, отметив, что большинство пострадавших после осмотров медиков отправлены домой под амбулаторное наблюдение.

По словам вице-премьера, госпитализированы трое: женщина получает помощь медиков в Игринской районной больнице, мужчина — в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в Первую Республиканскую клиническую больницу.

Утром 17 декабря в Игринском районе Удмуртии школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем.
В школьном автобусе на момент столкновения с автомобилем «Лада-Веста» находились 17 человек, в том числе 8 детей, которые ехали на соревнования.

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      Екатерина Подвигина
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