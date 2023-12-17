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10:36, 17 декабря 2023Россия

В российском регионе дети пострадали в аварии со школьным автобусом

В Удмуртии пять взрослых и двое детей пострадали в аварии со школьным автобусом

Фото: МЧС Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. О случившемся в российском регионе сообщило местное МЧС в Telegram-канале.

Об инциденте на 251-м километре автодороги М-7 «Волга» между деревней Малые Мазьги и селом Чутырь стало известно утром в воскресенье, 17 декабря. В школьном автобусе на момент столкновения с автомобилем «Лада-Веста» находились 17 человек, в том числе восемь детей, которые ехали на соревнования.

В результате ДТП пострадали семь человек — пятеро взрослых и двое детей. Пассажиров школьного автобуса отправили в больницу поселка Игра на углубленный осмотр. В ликвидации последствий аварии были задействованы 13 человек и 6 единиц техники. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в декабре на Ставрополье перевернулся микроавтобус, внутри которого находились школьники. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет ехали на спортивные соревнования. В результате аварии никто не пострадал.

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      Полина Кислицына
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