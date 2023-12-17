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19:05, 17 декабря 2023Культура

Дочь Пригожина пожаловалась на низкую зарплату в такси

НТВ: дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что работает в такси

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ призналась, что подрабатывает в службе такси.

Женщина пояснила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок мужа. Даная отметила, что работает по графику 7/0, и пожаловалась на низкую зарплату.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч — мало, хочешь 150. 150 зарабатываешь — тебе мало, хочешь больше», — заключила дочь продюсера.

Ранее Даная призналась, что решила сделать пластическую операцию.

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      Алина Черненко
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