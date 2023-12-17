В Белгородской области увеличилось количество поврежденных домов из-за обстрела

В Теребрено количество поврежденных домов из-за обстрела увеличилось до трех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что количество поврежденных домов из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Теребрено Краснояружского района увеличилось до трех.

«Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка», — написал глава региона. По его словам, в светлое время обход села будет продолжен.

Кроме того, снаряды ВСУ повредили линию электропередачи. «Под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны», — добавил Гладков.

17 декабря губернатор Белгородской области сообщил, что у села Теребрено проходит стрелковый бой. Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.