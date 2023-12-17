Российские власти сообщили о стрелковом бое на границе с Украиной

Гладков: на границе Теребрено Белгородской области идет стрелковый бой с ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о стрелковом бое на границе с Украиной.

По словам Гладкова, он проходит у села Теребрено Краснояружского района. Губернатор отметил, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

«Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ», — написал представитель российских властей.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Уточняется, что с него сбросили взрывное устройство. Ранение получил пассажир «Газели», попавшей в зону взрыва.