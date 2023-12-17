Додик рассказал об усилиях США для отдаления Европы от России

Додик: США делают все возможное, чтобы отделить Европу от России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что США предпринимают огромные усилия для того, чтобы страны Европы отдалились от России, поскольку их союз представляет опасность для Вашингтона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «РТР-Беларусь».

«История показывает, что существовали периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой. Сегодня же Запад в лице США делает все возможное, чтобы отделить Европу от России», — заявил он.

По словам политика, союз России и Европы, которые объединили бы свои технологии, знания и ресурсы, был бы опасен для США. Он добавил, что Вашингтон стремиться отрезать страдающий от нехватки ресурсов Евросоюз от Востока для того, чтобы продолжать доминировать.

Ранее гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что Европа встала на путь деиндустриализации, отказавшись от дешевого российского газа.