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06:20, 16 декабря 2023Экономика

Названы последствия отказа Европы от российского газа

«Србиягаз»: Европа идет к деиндустриализации без дешевого российского газа

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Отказавшись от дешевого российского газа, Европа встала на путь деиндустриализации. Такую точку зрения высказал гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал газ из России одним из преимуществ роста европейских экономик, теперь же ничего подобного нет, но это последствия действий не Москвы, а самой Европы.

По его мнению, среднесрочного и долгосрочного решения по снабжению газом Европы без России нет.

Как заявил Баятович, теперь Европа будет пользоваться американским газом, а российский будет помогать китайской экономике. «Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа — американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР», — говорит гендиректор компании «Србиягаз».

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      Марина Совина
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