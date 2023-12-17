Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников

Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за инцидент с гибелью заложников

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС. Его слова приводит газета Yedioth Ahronoth.

Халеви уточнил, что Израиль сделает все, чтобы в будущем не допустить повторения подобных случаев. Также глава Генштаба выразил соболезнования семьям погибших.

15 декабря израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. Подчеркивается, что в ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.