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06:08, 17 декабря 2023Мир

Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников

Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за инцидент с гибелью заложников

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС. Его слова приводит газета Yedioth Ahronoth.

Халеви уточнил, что Израиль сделает все, чтобы в будущем не допустить повторения подобных случаев. Также глава Генштаба выразил соболезнования семьям погибших.

15 декабря израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. Подчеркивается, что в ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.

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      Юлия Мискевич
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