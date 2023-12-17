Немецкий бизнесмен Дотком обвинил фон дер Ляйен в разрушении ЕС ради Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза своими заявлениями об Украине. Об этом в соцсети X заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.

По его мнению, на это указывает намерение фон дер Ляйен выработать «альтернативу» для решения проблем ЕС, когда значимые решения принимаются без одобрения всех 27 стран объединения. «Это конец Европейского союза. Из-за не входящей в ЕС Украины. Страны согласились вступить в ЕС, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается», сказал предприниматель.

11 декабря фон дер Ляйен назвала условия для положительного решения о членстве Украины в ЕС. По ее словам, на саммите Евросоюза будет обсуждаться только старт переговоров о вступлении, которое может состояться только после выполнения Киевом всех необходимых условий.

Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, решение о начале переговорного процесса не имеет практического значения.