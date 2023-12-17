Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 18 декабря 2023Мир

В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада

Глава МВФ Георгиева: Украина продержится пару месяцев без денежной помощи Запада
Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева

Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предположила, какое время Украина сможет «продержаться» без финансовой помощи западных стран. Об этом она высказалась в беседе с Financial Times (FT).

Георгиева заявила, что без денежной помощи Запада Украина продержится пару месяцев. По ее мнению, в таком случае «экономическое возрождение» страны будет поставлено под угрозу. Промедление в этом вопросе заставит Киев вернуться к печати денег, как в 2022 году.

«Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину, и она будет вынуждена приспосабливаться как раз в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики», — заключила она.

В начале ноября сообщалось, что МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования Украины. Предполагается, что это позволит привлечь следующий транш помощи стране в размере около 900 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

      В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

      Маск призвал человечество заселять другие планеты

      В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

      При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

      Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

      В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

      На Украине предрекли вымирание городов

      Зеленского упрекнули в трате западных денег вместо заключения мира

      Spotify официально прекратил работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости