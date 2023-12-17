В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада

Глава МВФ Георгиева: Украина продержится пару месяцев без денежной помощи Запада

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предположила, какое время Украина сможет «продержаться» без финансовой помощи западных стран. Об этом она высказалась в беседе с Financial Times (FT).

Георгиева заявила, что без денежной помощи Запада Украина продержится пару месяцев. По ее мнению, в таком случае «экономическое возрождение» страны будет поставлено под угрозу. Промедление в этом вопросе заставит Киев вернуться к печати денег, как в 2022 году.

«Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину, и она будет вынуждена приспосабливаться как раз в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики», — заключила она.

В начале ноября сообщалось, что МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования Украины. Предполагается, что это позволит привлечь следующий транш помощи стране в размере около 900 миллионов долларов.