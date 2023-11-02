На Украине выразили надежду получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Премьер Шмыгаль: Украина надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит программу расширенного финансирования страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль рассказал, что провел онлайн-разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. В ходе беседы они обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков, а также отметили в прогресс в этих вопросах.

«МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 миллионов долларов», — отметил он.

Премьер Украины добавил, что стороны рассмотрели вопросы финансирования дефицита госбюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а и меры, которые способствуют росту экономики страны.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Украине. При этом организация одобрила Киеву кредит в 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.