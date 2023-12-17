Ивлеева отказалась от фамилии Элджея

Ивлеева отазалась от фамилии Узенюк через два года после расставания с Элджеем

Актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии Узенюк, взятой в браке с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Ивлеева подтвердила расставание с Элджеем в августе 2021 года. Однако переоформлением документов и возвращением девичьей фамилии ведущая решила заняться только в 2023-м.

Ранее Ивлееву разочаровала композиция Элджея, посвященная их разводу. Артистку удивила реакция бывшего супруга на их расставание: по ее мнению, хип-хоп-исполнитель «мог бы что-нибудь поинтереснее написать».

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в паре впервые появились в конце 2020 года, но тогда блогерша опровергала их.