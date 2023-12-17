Кадыров назвал единственно верным решение поддержать кандидатуру Путина

Кадыров назвал единственно верным решение ЕР поддержать кандидатуру Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал единственно верным решение партии «Единая Россия» поддержать кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на президентских выборах.

«Безусловно, нам нужен сильный, мудрый и дальновидный лидер, который сумеет дать отпор недоброжелателям, защитить суверенитет страны, сохранить устоявшиеся традиционные и культурные ценности нашего общества», — подчеркнул политик.

Кадыров добавил, что для него является большой честью трудиться в команде главного патриота России Владимира Путина.

17 декабря съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах главы государства.