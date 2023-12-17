Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» Путина

Медведев заверил, что Путина как президента поддержат все члены «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заверил, что Владимира Путина как президента поддержат все члены партии. По его словам, у партии нет никаких сомнений в том, кто должен руководить страной. Слова Медведева приводит РИА Новости.

«Я уверен, что решение о его [Путина] поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии», — сказал он.

Ранее стали известны участники «команды Путина». Среди них — режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета Донецкой народной республики Артем Жога, писатель Захар Прилепин, а также другие именитые деятели из различных сфер.

Первые в истории России трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия.