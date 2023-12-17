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16:03, 17 декабря 2023Россия

Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» Путина

Медведев заверил, что Путина как президента поддержат все члены «Единой России»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заверил, что Владимира Путина как президента поддержат все члены партии. По его словам, у партии нет никаких сомнений в том, кто должен руководить страной. Слова Медведева приводит РИА Новости.

«Я уверен, что решение о его [Путина] поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии», — сказал он.

Ранее стали известны участники «команды Путина». Среди них — режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета Донецкой народной республики Артем Жога, писатель Захар Прилепин, а также другие именитые деятели из различных сфер.

Первые в истории России трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия.

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