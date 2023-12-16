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14:54, 16 декабря 2023Россия

Стали известны участники «команды Путина»

«Известия»: Михалков, Жога и Прилепин вошли в «команду Путина»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Названы участники «команды Владимира Путина» на выборах президента России. Список публикуют «Известия».

Как стало известно, среди участников — режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета Донецкой народной республики Артем Жога, писатель Захар Прилепин. Кроме того участниками «команды Путина» стали Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Стас Михайлов, а также Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

В списке также — другие именитые деятели из различных сфер.

8 декабря после церемонии вручения звезд Героям России Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил, что настало такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

Как отмечал Жога, решение президента Владимира Путина баллотироваться на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Он добавил, что российские военные полностью верят главе государства.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия.

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      Алина Гончарова
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