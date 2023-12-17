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06:49, 17 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов ВСУ над российскими областями

Минобороны: ПВО сбила 33 дрона в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили в российских регионах 33 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа были сбиты над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

1 декабря Минобороны сообщило, что российским войскам удалось поразить украинский центр подготовки и применения БПЛА в Запорожской области. Удар по объекту был нанесен с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии.

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      Марина Совина
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