Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов ВСУ над российскими областями

Минобороны: ПВО сбила 33 дрона в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили в российских регионах 33 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа были сбиты над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

1 декабря Минобороны сообщило, что российским войскам удалось поразить украинский центр подготовки и применения БПЛА в Запорожской области. Удар по объекту был нанесен с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии.