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09:08, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине пикетчиков за ВСУ не пустили в бомбоубежище

«Украинская правда»: в Николаеве пикетчиков за ВСУ не пустили в бомбоубежище

В Николаеве проводивших пикет в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«В Николаеве участники акции "Деньги на ВСУ" не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги. По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности"», — сказано в материале.

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      Алевтина Запольская
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