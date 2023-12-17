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07:36, 17 декабря 2023Бывший СССР

Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие

Офицер ВСУ Яцычин: САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин в интервью репортеру Le Monde Эммануэлю Гриншпану.

В беседе с западным журналистом офицер пожаловался, что CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью, но он использует установку очень редко, потому что она слишком хрупкая и плохо приспособлена к военным реалиям, а также имеет большие размеры. Если вывести французскую гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то "«через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня», сказал Яцычин.

Он также пошутил над чрезмерной восприимчивостью орудия к грязи: «Эта дама слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее».

Ранее французское правительство перехотело выделять Украине гаубицы из арсеналов. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов»,— сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

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      Марина Совина
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