Офицер ВСУ Яцычин: САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин в интервью репортеру Le Monde Эммануэлю Гриншпану.

В беседе с западным журналистом офицер пожаловался, что CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью, но он использует установку очень редко, потому что она слишком хрупкая и плохо приспособлена к военным реалиям, а также имеет большие размеры. Если вывести французскую гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то "«через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня», сказал Яцычин.

Он также пошутил над чрезмерной восприимчивостью орудия к грязи: «Эта дама слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее».

Ранее французское правительство перехотело выделять Украине гаубицы из арсеналов. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов»,— сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.