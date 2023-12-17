На Украине поделились ожиданиями от помощи ЕС

Советник Зеленского Устенко: Украина надеется получить помощь ЕС до 25 декабря

Киев надеется получить помощь от Европейского союза (ЕС) до 25 декабря, ожиданиями поделился советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Газета.ру».

«У меня нет никаких сомнений, что финансовая поддержка будет. (...) Если эта поддержка не придет до рождественских праздников, до 25 декабря, или в первые недели января, это означает, что нужно переходить к плану "Б"», — сказал он.

По его словам, если Украине не направят помощь, то властям придется обратиться к внутреннему рынку: это будет очень тяжело, но даст исправить ситуацию в течение января.