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15:02, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине поделились ожиданиями от помощи ЕС

Советник Зеленского Устенко: Украина надеется получить помощь ЕС до 25 декабря

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев надеется получить помощь от Европейского союза (ЕС) до 25 декабря, ожиданиями поделился советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Газета.ру».

«У меня нет никаких сомнений, что финансовая поддержка будет. (...) Если эта поддержка не придет до рождественских праздников, до 25 декабря, или в первые недели января, это означает, что нужно переходить к плану "Б"», — сказал он.

По его словам, если Украине не направят помощь, то властям придется обратиться к внутреннему рынку: это будет очень тяжело, но даст исправить ситуацию в течение января.

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      Виктория Кондратьева
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