На Украине появятся мобильные блокпосты для вручения повесток

В Киевской области военкоматы создадут мобильные блокпосты для вручения повесток

В Обуховском районе Киевской области военкоматы совместно с органами местной власти создадут мобильные блокпосты для вручения повесток. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

По словам экс-парламентария, на этих постах представители территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проверять документы, выдавать повестки и задерживать нарушителей воинского учета. Цель нововведения — оповестить украинцев о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет, рассказал Мосийчук.

Ранее стало известно, что в Днепре сотрудники военкомата начали вручать повестки посетителям торгового центра призывного возраста.

