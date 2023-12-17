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23:52, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали утечки военной тайны из штабов

Экс-замминистра обороны Украины Маляр признала утечки военной тайны из штабов
Анна Маляр

Анна Маляр. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале признала, что утечки секретной информации из военных штабов уже происходили.

Таким образом она прокомментировала сообщения об обнаружении прослушивающих устройств у главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного и его сотрудников.

«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — отметила Маляр. Экс-замминистра добавила, что военная тайна уже неоднократно становилась публичной.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что в кабинете у главнокомандующего ВСУ и его сотрудников нашли прослушивающие устройства.

Информацию подтвердили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там уточнили, что устройство нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы. Открыто уголовное производство.

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