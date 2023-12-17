На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

РБК-Украина: у главкома ВСУ Залужного и его сотрудников обнаружили прослушку

В кабинете у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах.

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку. Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика РБК Украина

Также отмечается, что устройства для прослушивания нашли не только у главнокомандующего, но и у его сотрудников.

В СБУ подтвердили обнаружение прослушки, открыто уголовное производство

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале подтвердила обнаружение прослушки у Залужного. Там уточнили, что устройство нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы.

В ведомстве отметили, что по факту обнаружения устройства было открыто уголовное производство по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу СБУ

В Киеве признали, что сливы секретной информации из штабов уже происходили

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя в Telegram-канале сообщения об обнаружении прослушки у Залужного, признала, что сливы секретной информации из военных штабов уже происходили.

То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов, — да Анна Маляр бывший замминистра обороны Украины

Экс-замминистра добавила, что военная тайна уже неоднократно становилась публичной.

Прослушку нашли на фоне сообщений о конфликте Залужного с Зеленским

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. По его словам, «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма».

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские военнослужащие застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Он считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

После этого в западных СМИ появилась информация, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными происходит жесточайший конфликт.

Заседания ставки главнокомандующего на Украине проходят «горячо»

Заседания ставки главнокомандующего на Украине проходят «горячо», однако заявления о конфликте между военным и политическим руководством республики абсолютно беспочвенны, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

На каждом заседании ставки происходят дискуссии, доклады. И, конечно, порой там очень-очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании. Имейте в виду, что если нет качественной дискуссии, то нет и позитивных решений по тому или иному вопросу Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Данилов подчеркнул, что наличие спорных вопросов и отсутствие решений по ряду направлений не означает, что раскол существует.

В Раде призвали министра обороны уволить Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая Залужного, призвала министра обороны Украины Рустама Умерова уволить главнокомандующего ВСУ.

Она показала фотографию Умерова с Залужным и командующим сухопутными войсками Александром Сырским, которая ранее была опубликована на странице главы оборонного ведомства, отметив, что это выглядит как попытка выдать желаемое за действительное.

Безуглая подчеркнула, что на Украине необходимо переформатирование фронта и ответственность генералов за ошибки, анализ действий и честная позиция главкома ВСУ относительно контроля за войсками, а также реформы «не для галочки».

Рустем Умеров — достаточно вашего представления президенту об увольнении главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в вас верю. Времени мало Марьяна Безуглая депутат Верховной рады

В свою очередь Умеров заявил, что вопрос отставки Залужного или других кадровых изменений в военном командовании на данный момент не стоит.

Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?» Рустем Умеров министр обороны Украины

Ранее стало известно, что США и Киев обсуждали разногласия между Зеленским и главкомом ВСУ в ходе ряда встреч в прошлом месяце. Американские чиновники поднимали вопрос о портящихся отношениях между украинским лидером и военным руководством в свете того, как это может повлиять на ход конфликта.

