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12:48, 14 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и военными

Лукашенко: между Зеленским и военными происходит жесточайший конфликт
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными происходит жесточайший конфликт. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными», — сказал он.

Лукашенко отметил, что ранее говорил о таком варианте развития ситуации. Глава государства утверждал, что военные станут самой серьезной оппозицией Зеленскому. По его словам, военнослужащие видят последствия политики украинских властей.

В конце октября The Times сообщало, что Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. В начале ноября газета The Washington Post писала о возможном конфликте между ними. Критической точкой стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации» на фронте, в которой он указывал, что конфликт зашел в тупик.

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      Кристина Есикова
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