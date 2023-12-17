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21:40, 17 декабря 2023Бывший СССР

В кабинете Залужного обнаружили прослушку

«РБК Украина»: в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Globallookpress.com

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного было обнаружены прослушивающие устройства, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источник в военных кругах.

Отмечается, что они были изготовлены из элементов неустановленного образца, в связи с чем идентифицировать тех, кто их установил, оказалось невозможно.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», — заявил источник.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о горячих спорах в рамках заседания ставки командования ВСУ, в которых принимают участие президент страны Владимир Зеленский и главком украинских войск Валерий Залужный.

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      Марина Совина
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