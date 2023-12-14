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01:51, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о горячих дискуссиях между Зеленским и Залужным

Секретарь СНБО Данилов: заседания ставки командования ВСУ проходят горячо

Фото: NTB / Reuters

Заседания ставки командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых принимают участие президент страны Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, проходят в горячих спорах. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

«Что касается ситуации с генералом Залужным. 121 заседание ставки провел президент. На каждом заседании происходят дискуссии, доклады. И, конечно, порой там очень горячо. Потому что тема войны ответственная», — сказал Данилов, добавив, что по некоторым темам обсуждений участникам сложно добиться согласия.

Однако, по словам секретаря СНБО, информация о расколе между политическим и военным руководством Украины «абсолютно беспочвенна».

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.

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