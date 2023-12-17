На Украине заявили о переходе ВСУ к обороне из-за нехватки боеприпасов

Депутат Рады Устинова: ВСУ переходят к обороне из-за нехватки боеприпасов

Депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова сообщила в эфире всеукраинского телемарафона, что Вооруженные силы республики (ВСУ) готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне из-за нехватки боеприпасов.

По ее словам, зимой придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление. Устинова подчеркнула, что даже когда будут выделены деньги, не будет хватать снарядов, так как «в мире они заканчиваются».

Кроме того, депутат Рады заявила, что Европа и США вместе не смогут изготовить такое количество боеприпасов, которое есть у России. Она пояснила, что сейчас Штаты производят около 300 тысяч боеприпасов в год, в то время как Украина использует миллионы.

Ранее офицер ВСУ рассказал, что западное оружие требует слишком много ухода на линии фронта.