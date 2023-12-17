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12:38, 17 декабря 2023Мир

В ВСУ рассказали о трудностях в уходе за западным оружием

Le Monde: офицер ВСУ рассказал, что западное оружие требует слишком много ухода

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что западное оружие требует слишком много ухода на линии фронта. Его слова приводит Le Monde.

«Французская самоходная гаубица Caesar стреляет очень быстро и с большой точностью, но я крайне редко ее использую», — заявил он.

По словам украинского военного, она требует очень внимательного обслуживания и слабо адаптирована к реалиям боевых действий. Кроме того, как только такая техника появляется на поле боя, она становится приоритетной целью российских военных. При этом самоходке нужно не менее пяти минут, чтобы покинуть место стрельбы.

Ранее в Великобритании высказались о преимуществе ВС России перед украинской армией на поле боя. Кроме того, ВСУ находятся в уязвимом положении из-за разногласий на Западе по поводу дальнейшей военной помощи, сказал вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

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      Виктория Кондратьева
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