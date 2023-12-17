В Британии высказались о преимуществе ВС России на поле боя

Express: преимущество России над ВСУ становится все очевиднее из-за плана Путина

Преимущество Вооруженных сил (ВС) России над украинской армией на поле боя становится все более очевидным, и шансы на победу Москвы растут. Об этом высказался вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл, пишет Daily Express.

На его взгляд, Киев не смог добиться значительных успехов на фронте, и в настоящее время Вооруженные силы Украины находятся в уязвимом положении из-за разногласий на Западе по поводу дальнейшей военной помощи.

«Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе. Все эти ссоры играют на руку [президенту России] Владимиру Путину», — пишет автор публикации. Он добавил, что Москва в свою очередь может разрабатывать «финальный план» по Украине.

Белл подчеркнул, что президентские выборы в США способны еще сильнее ухудшить ситуацию для Киева.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен выразил мнение, что американский истребитель F-35 имеет преимущества в идеальных условиях, однако в боевых действиях он уступает российским и китайским аналогам.