Наледь с пятиэтажки упала на семилетнего ребенка в российском городе

В Уфе на семилетнего мальчика упала наледь с пятиэтажного дома

В Уфе на семилетнего мальчика упала наледь с пятиэтажного дома. Льдина могла сойти с козырька балкона, который собственник квартиры установил самовольно, передает UFA1.ru со ссылкой на Следственный комитет Башкирии.

Отмечается, что следователи проводят проверку произошедшего. Ребенок был осмотрен врачами и отпущен домой, подробности его состояния не раскрываются.

Следственный комитет планирует провести судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов также пообещали дать правовую оценку действиям собственника квартиры и работников управляющей компании, которые ответственны за уборку снежной массы с дома в российском городе.

Ранее глава ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова напомнила, что за упавшие на голову с крыши снег и сосульки россияне могут получить денежную компенсацию. Для этого пострадавшим необходимо выяснить, на чьем балансе находится здание или балкон, с которого обрушились наледь и осадки.