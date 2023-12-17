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15:51, 17 декабря 2023Россия

Названы сроки поставки в Россию беспошлинных яиц из Турции

Патрушев: турецкие яйца без пошлины поступят в Россию через 2-3 недели
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что через две-три недели в Россию поступят куриные яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Патрушев, эта мера позволит скорректировать цены на яйца внутри страны. Также министр указал, что в ближайшие дни в Россию должны прибыть яйца из Азербайджана.

Кроме того, он подчеркнул, что яйца — это сезонный продукт и в это время цена них «всегда возрастает». Патрушев отметил, что пока цены на яйца продолжают расти, однако после наступления нового года он спрогнозировал снижение их стоимости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые могли осуществлять синхронное повышение цен. Дела открыты «по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное».

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая транслировалась 14 декабря, россияне задали вопрос о повышении цен на яйцо и курицу главе государства. Президент заявил, что ситуация будет улучшаться, а причиной такого резкого подорожания продуктов является сбой в работе правительства. «Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — заявил Путин.

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      Екатерина Подвигина
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