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17:52, 17 декабря 2023Культура

Подмосковного чиновника избили на концерте Басты

Неизвестные избили замминистра транспорта Подмосковья Минченко на концерте Басты

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Неизвестные избили заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко на концерте Басты в Барвихе. Чиновник госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, пишет Baza в Telegram.

Минченко посетил выступление Басты в «Барвихе Luxury Village» вместе с супругой. Жена чиновника впоследствии рассказала полицейским, что пара решила покинуть концерт из-за обилия агрессивных слушателей. Женщина отлучилась в гардероб за вещами, а по возвращении обнаружила избитого Минченко, лежащего в крови в окружении трех людей. Чиновнику нанесли несколько ударов по голове.

Полиция ищет нападавших.

Ранее чиновника из Нижегородской области Георгия Жданкина наказали за спиленную у местной пенсионерки новогоднюю ель. Его лишили премии на сумму около ста тысяч рублей.

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      Евгений Шульгин
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