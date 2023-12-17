Подмосковного чиновника избили на концерте Басты

Неизвестные избили замминистра транспорта Подмосковья Минченко на концерте Басты

Неизвестные избили заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко на концерте Басты в Барвихе. Чиновник госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, пишет Baza в Telegram.

Минченко посетил выступление Басты в «Барвихе Luxury Village» вместе с супругой. Жена чиновника впоследствии рассказала полицейским, что пара решила покинуть концерт из-за обилия агрессивных слушателей. Женщина отлучилась в гардероб за вещами, а по возвращении обнаружила избитого Минченко, лежащего в крови в окружении трех людей. Чиновнику нанесли несколько ударов по голове.

Полиция ищет нападавших.

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