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18:21, 17 декабря 2023Россия

В России на соревнованиях по боксу умер подросток

14-летний подросток умер на соревнованиях по боксу в Свердловской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области 14-летний подросток умер на соревнованиях по боксу. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Юноша участвовал в первенстве по боксу городского округа Первоуральск. В финальном матче он пропустил несколько ударов и потерял сознание на ринге. Подростку сразу вызвали скорую помощь, однако он скончался в машине.

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области заявило, что проводится проверка. «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», — уточнили в ведомстве.

Ранее десятилетней девочке зажевало руку на беговой дорожке в одном из отелей Санкт-Петербурга.

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      Маргарита Щигарева
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