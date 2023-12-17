Пятилетний россиянин попытался зайти в супермаркет и потерял кусок зуба

В Самаре ребенок пострадал от удара автоматической дверью в супермаркете

В Самаре пятилетний ребенок пострадал от удара автоматической дверью в супермаркете «Магнит». У мальчика разбиты нос и губа, а также откололся кусок зуба, передает Telegram-канал SHOT.

Ребенок вместе с матерью попытался зайти в магазин после того, как двери открылись перед другой покупательницей. Однако на мальчика автоматические двери не среагировали, в результате чего его зажало в проходе.

Руководство магазина объяснило, что дверь была настроена неправильно и не реагировала на детей. Семье пострадавшего в качестве извинений предложили продукты.

Мать пострадавшего Марина Фролова заявила, что намерена добиться того, чтобы виновные в произошедшем понесли ответственность. По ее словам, у ребенка после травмы и пережитого стресса начался энурез, он стал замкнутым.

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту сообщений о причинении вреда несовершеннолетнему.