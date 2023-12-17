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19:11, 17 декабря 2023Россия

Ребенка насмерть завалило снегом в российском регионе

В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши частного дома

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Кондрово Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши частного дома. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Владислав Шапша.

«Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе», — рассказал глава региона. По его словам, скорая помощь приехала через 14 минут, однако ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Прокуратура Калужской области сообщила в Telegram, что на место выехал прокурор Дзержинского района. Отмечается, что погибшему ребенку было семь лет.

Ранее в Уфе на семилетнего мальчика упала наледь с пятиэтажного дома. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой.

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      Маргарита Щигарева
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