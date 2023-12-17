Сотни тысяч россиян остались без света

Минэнерго: более 300 тысяч жителей южных регионов страны остались без света

Сотни тысяч жителей южных регионов России столкнулись с отключением электроэнергии из-за непогоды. Соответствующие данные приводит Минэнерго в Telegram.

По данным, актуальным на 10 часов (по мск) 17 декабря, без света на юге страны остались более 300 тысяч человек. Сильнее всего от экстремальных осадков пострадали жители Донецкой народной республики — там обесточенными остаются дома 173,7 тысячи человек. В Луганской народной республике отключения коснулись 136,2 тысячи граждан. В Ростовской области электричества нет у 6,7 тысячи человек. «Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — рассказали в Минэнерго.

Помимо этого, из-за снегопадов без света остались 5,5 тысячи жителей Псковской области. Один из электриков, устраняющих последствия аварии, снял восстановление основной сети в регионе на видео. «Установили изолятор на опору, так, тянем провод, подтягиваем. Будем включать линию, давать людям свет», — отчитался специалист.

15 декабря сообщалось, что более полумиллиона россиян остались без света.