Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля в секторе Газа

28-летний сотрудник МИД Франции Толедано погиб при ударе Израиля в секторе Газа

Сотрудник Министерства иностранных дел (МИД) Франции Элиа Толедано погиб при израильском ударе по дому в секторе Газа. Об этом заявило дипведомство на своем сайте.

28-летний Толедано скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха, на юге сектора Газа. Дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибло около десяти человек.

Ранее в секторе Газа церковь латинского обряда подверглась обстрелу со стороны Израиля. Предварительно, две женщины получили несовместимые с жизнью травмы — ими оказались престарелая мать и ее дочь.

