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00:37, 17 декабря 2023Мир

Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля в секторе Газа

28-летний сотрудник МИД Франции Толедано погиб при ударе Израиля в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудник Министерства иностранных дел (МИД) Франции Элиа Толедано погиб при израильском ударе по дому в секторе Газа. Об этом заявило дипведомство на своем сайте.

28-летний Толедано скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха, на юге сектора Газа. Дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибло около десяти человек.

Ранее в секторе Газа церковь латинского обряда подверглась обстрелу со стороны Израиля. Предварительно, две женщины получили несовместимые с жизнью травмы — ими оказались престарелая мать и ее дочь.

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      Марина Совина
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